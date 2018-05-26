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Çaldıkları televizyon ve bilgisayarı satamadan yakalandılar

'da kurucu başkanının tutuklandığı operasyonların ardından devredilen ve Hizmet Vakfından bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 17:10
Çaldıkları televizyon ve bilgisayarı satamadan yakalandılar

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki vakıf binasından bilgisayar ve televizyon çalındığını belirleyen kayyum, durumu polise bildirdi.

KİMLİKLERİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN SAPTANDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

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Ekip, eşkalini tespit ettiği zanlılar Ozan A, Şahin B. ve M.H.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adsevk edilen edilen Ozan A. ve Şahin B. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Furkan Vakfı'na operasyon

VAKFA YÖNELİK OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Furkan Vakfı Kurucusu Kuytul'un hapsi istendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta başlayan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.

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Çaldıkları televizyon ve bilgisayarı satamadan yakalandılar
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