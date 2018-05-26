Ece ‘Kaza’ dedi, eski sevgilisi tahliye oldu

Adana
'da geçen yıl 20 Temmuz'da yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Ece Çelik
(23), ayrıldığı eski sevgili
si İbrahim Deveci
ile buluşup dertleşti. Ardından Deveci, genç kızı evinin önüne götürdü. Bu sırada arkalarında duran araçtan inen, Ece Çelik'in yeni sevgilisi Hakan Çelik ile arkadaşları Hüseyin Aybak ve Mehmet Zengin, genç kızı zorla araçtan indirdi. Aybak'ın silah doğrulttuğu Deveci, aracıyla olay yerinden hızla ayrıldı. Ancak geri dönüp aracını grubun üzerine sürdü. Aybak ayağından yaralanırken, beyin kanaması geçiren ve ağır yaralanan Ece Çelik, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ece Çelik'i kurtarmak isterken kaza
yla ezdiğini ileri süren ve tutuklanan Deveci hakkında "Olası kastla öldürmeye teşebbüs, basit yaralama" suçundan, genç kızı araçtan zorla indirip götürmek isteyen Çelik, Aybak ve Zengin hakkında da "Hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması önceki gün yapıldı. Duruşmaya katılan ve annesi Ayşe Yabacı'nın desteğiyle yürüyebilen Ece Çelik, "Olay kazaydı ama sanıklardan şikayetçiyim. İbrahim Deveci beni orada bırakıp gitti. Yürümekte ve konuşmakta güçlük çekiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Uzun cümleler kurmakta zorlanan genç kız daha sonra duruşmada bitmeden izin isteyerek salondan ayrıldı.
Tutuklu Deveci de Çelik'e kasıtlı olarak çarpmadığını, iyilik yapmak isterken kaza olduğunu tekrarladı. Mahkeme, suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak Deveci'nin tahliyesine karar verdi ve Çelik'le ilgili Adli Tıp'tan gelecek raporu beklemek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.