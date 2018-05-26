‘Gizemli kız’ yine ortaya çıktı

Çorum
'daki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen genç kız için görevliler, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı not bıraktı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızı yakalamak için mezarlıkta önlem aldı. Çorum Belediyesi de mezarlıkta Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde bir ağaca kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Ulu Mezarlık görevlileri, önceki gece "gizemli kız"ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. 17-18 yaşlarındaki kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi. Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. "Abi bırakın beni, gideyim" diye yalvaran kızı görevliler "Kızım tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne arıyorsun, bir derdin mi var, yardımcı olalım" diyerek sakinleştirdi. Görevliler bir süre sohbet ettikleri kızı bölgeden uzaklaştırdı.
Ruhsal sorunları olan genç kızın zaman zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa gelip, mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağladığı görülmüştü.
RUHSAL SORUNLARI VAR
Günlerce konuşulan olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, genç kızın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Genç kız hastanede tedavi ettirildi, ardından ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildi.