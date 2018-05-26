Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kadıköy'deki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'ta Abdullah K. ile kimliği öğrenilemeyen kişi tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K'yı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. Abdullah K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın haber verilmesi üzerine çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaçan zanlıyı yakaladı. Yaralı olduğu belirlenen şüpheli, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.