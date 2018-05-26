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'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

'deki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 08:50
Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'ta Abdullah K. ile kimliği öğrenilemeyen kişi tartıştı.

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Kadıköy'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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