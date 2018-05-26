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Ölüm çetesine 11 tutuklama

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018
Ölüm çetesine 11 tutuklama
Silah ve ticareti yapan 4'ü polis 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden rüşvet ve görevi kötüye kullanma nedeniyle 2'si polis 11'i tutuklandı. 2 polis de adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta İstanbul olmak üzere Ağrı, Antalya, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirmiş ve 23 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonlarda çok sayıda kuru sıkı tabanca ve 802 adet "Ecstasy" uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
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Ölüm çetesine 11 tutuklama
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