Ölüm çetesine 11 tutuklama

Silah
ve uyuşturucu
ticareti yapan 4'ü polis 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden rüşvet ve görevi kötüye kullanma nedeniyle 2'si polis 11'i tutuklandı. 2 polis de adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta İstanbul olmak üzere Ağrı, Antalya
, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirmiş ve 23 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonlarda çok sayıda kuru sıkı tabanca ve 802 adet "Ecstasy" uyuşturucu hap ele geçirilmişti.