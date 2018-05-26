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Son Dakika Haber: Binali Yıldırım, 'daki ne ilişkin bilgi aldı!

Son dakika haberi... Binali Yıldırım, 'da yaşanan sel nedeniyle ´ü telefonla aradı. Bursa'daki son durum hakkında Vali Küçük´ten bilgi alan Başbakan Yıldırım gerekenin yapılması talimatını verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 12:48
Son Dakika Haber: Başbakan Binali Yıldırım, Bursa'daki sel felaketine ilişkin bilgi aldı!

Binali Yıldırım, 'da yaşanan sel nedeniyle ´ü telefonla aradı.

GEREĞİNİN YAPILMASI TALİMATINI VERDİ

Bursa'daki son durum hakkında Vali Küçük´ten bilgi alan Başbakan Yıldırım gerekenin yapılması talimatını verdi.

Bursa selde sürüklenen araçlar böyle görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Bursa'da, dün akşam etkili olan sağanak yağmur sonucu oluşan sel özellikle Bursa-Orhaneli Karayolu'nda felakete neden oldu. Sel sularına kapılan bir kamyon kullanılamaz hale gelirken onlarca araç ise hasar gördü. Yaşanan heyelan nedeniyle karayolunun 5 bölgesinde oluşan heyelan onlarca sürücünün mahsur kalmasına neden oldu. Bursa'da AFAD, JAK; BAKUT; NAK ve Büyükşehir Belediyesi itfayi ekipleri mahsur kalan sürücü ve vatandaşları sabaha kadar süren çalışmalar ile iş makinelerinin yardımıyla da kurtardı. Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği kumanya ise vatandaşlara dağıtıldı.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DSİ, Karayolları Bölge müdürlüğü, BUSKİ'ye ait iş makineleri yol temizleme ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderilirken Orhaneli karayolunun bugün tarafiğe açılamayacağını belirten jandarma ve polis ekipleri yaptıkları anons ile sürücülerin beklememesini istediler.Bu arada, Valilik tarafından oluşturulan zarar tespit çalışmaları sürerken özellikle ndeki hasarın büyük olduğu belirtildi.

Bursa'daki sağanak ve sel

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Son Dakika Haber: Başbakan Binali Yıldırım, Bursa'daki sel felaketine ilişkin bilgi aldı!
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