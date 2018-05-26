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’nda ‘birlik sofrası’ kuruldu

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018
Taksim Meydanı’nda ‘birlik sofrası’ kuruldu
İstanbul Belediyesi, 'nda "birlik sofrası" adı altında iftar programı düzenlendi. Belediyenin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına, Türkiye'deki ruhani liderler, konsoloslar, iş, kültür, sanat, spor, medya camiasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla iftarını açan davetlilere hitap eden Beyoğlu Belediye Başkanı , Taksim Meydanı'nda kurulan iftar sofrasının önemine değindi. İftar sonrası Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman dua etti.
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Taksim Meydanı’nda ‘birlik sofrası’ kuruldu
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