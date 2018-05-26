Taksim Meydanı’nda ‘birlik sofrası’ kuruldu

İstanbul Beyoğlu
Belediyesi, Taksim Meydanı
'nda "birlik sofrası" adı altında iftar programı düzenlendi. Belediyenin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına, Türkiye'deki ruhani liderler, konsoloslar, iş, kültür, sanat, spor, medya camiasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla iftarını açan davetlilere hitap eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, Taksim Meydanı'nda kurulan iftar sofrasının önemine değindi. İftar sonrası Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman dua etti.