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'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp

Balıkesir'in ilçesi limanından saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı toplamak için denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu 'Belinay' isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. 1 kişi kurtarılırken, kayıp 4 kişi aranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 15:05
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp

ilçesinde 'Belinay' isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı, beraberindeki Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı ile birlikte deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı. Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi, Öğretmenler Sitesi açıklarında, çıkan fırtına nedeniyle tekne alabora oldu ve battı. Teknedeki Mert Boysener sahile doğru yüzmeye çalıştığı sırada, İzmir'in Dikili ilçesinde devriye görevi yapan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bulunarak kurtarıldı.

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Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp
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