Terörden arındırılan dağlar yeşerecek

Terör örgütüne yönelik operasyonlarla temizlenen Diyarbakır'ın Kulp ve Lice
ilçelerinin de bulunduğu birçok yerleşim yerindeki dağlar ve alanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında rehabilite edilerek yeşillendiriliyor. Bu yıl 4 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen kentte orman varlığı artırılacak ve yeşerecek ağaçlar huzur ortamına oksijen sağlayacak. Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, ağaçlandırma faaliyetinde aynı zamanda gelir getirici türlere de ağırlık vererek vatandaşların kazanç elde etmesi için her yıl 5 köye gelir getirici orman kurduklarını dile getirdi.