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Turisti dolandırdı ağır cezalık oldu

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018
Turisti dolandırdı ağır cezalık oldu
İstanbul Taksim'de bir taksiye binerek kendisini 'na yakın bir 'ye götürmesini isteyen Bahreynli , 470 lira isteyen taksici mahkemelik oldu. İddianamede olay şöyle anlatıldı: Turist Mahdi Ala A., Viaport Venezia Mega Outlet alışveriş merkezine gitmek üzere 'ndan K., yönetimindeki ticari taksiye bindi. Şüpheli taksici turistten 470 TL istedi. Turist ise itiraz etti. Sedat Ş. de turistin kapısını tutarak inmesine engel oldu. Turistin şikayeti üzerine tespit edilen şüpheliler birlikte karakola getirildi. Taksi şoförü Emin Muhammet K. pişman olduğunu belirtti ve 470 TL'yi iade etti. Ancak dava açılmasından kurtulamadı. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.
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Turisti dolandırdı ağır cezalık oldu
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