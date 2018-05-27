Turisti dolandırdı ağır cezalık oldu

İstanbul Taksim'de bir taksiye binerek kendisini Atatürk Havalimanı
'na yakın bir AVM
'ye götürmesini isteyen Bahreynli turistten
, 470 lira isteyen taksici mahkemelik oldu. İddianamede olay şöyle anlatıldı: Turist Mahdi Ala A., Viaport Venezia Mega Outlet alışveriş merkezine gitmek üzere Taksim Meydanı
'ndan Emin Muhammet
K., yönetimindeki ticari taksiye bindi. Şüpheli taksici turistten 470 TL istedi. Turist ise itiraz etti. Sedat Ş. de turistin kapısını tutarak inmesine engel oldu. Turistin şikayeti üzerine tespit edilen şüpheliler birlikte karakola getirildi. Taksi şoförü Emin Muhammet K. pişman olduğunu belirtti ve 470 TL'yi iade etti. Ancak dava açılmasından kurtulamadı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülecek.