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Türk gezgin basınında

’yı bisikletle gezen , yayın kuruluşu ’ye haber oldu. Söylemez yaşadıklarını “Hayallere Yolculuk” adıyla da paylaşıyor

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018
Türk gezgin İngiliz basınında
yayın kuruluşu , 'yı bisikletiyle gezmek için yollara düşen Türk gezgini ve belgeselci 'in maceralarını sayfalarına taşıdı. Söylemez, 18 Aralık 2016'da Fas'ta başlayan yolculuğunda; Moritanya, Senegal, Yeşil Burun Adaları ve Gambiya gibi çok sayıda ülkeyi aştı. Köyleri ziyaret eden gezgin, Afrikalılar'ın gündelik yaşantısına dahil oldu. Söylemez, bisiklet üstünde yaşadıklarını "Hayallere Yolculuk" adıyla belgesel dizisi şeklinde hesaplarından paylaşıyor. Daha önce de bisikletle tüm 'yi dolaşmış olan Söylemez'in Afrika yolculuğunu 5 yılda tamamlaması bekleniyor. Her gün yeni insanlarla tanışan gezgin, yolculuk boyunca yeni kültürler ve meslekleri de görüyor. Önceki gün hesabından Afrika Günü'nü kutlayan Söylemez "Hayatımı değiştiren en büyük şey Afrika'da sabırlı olmayı öğrenmek oldu. Her şey çok yavaş ilerliyor, tıpkı ağır çekim bir film gibi" dedi. Söylemez, "Kendinize baskı yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey olmasa bile mutlu olmayı öğrendim" diye konuştu.

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Türk gezgin İngiliz basınında
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