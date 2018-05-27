Türk gezgin İngiliz basınında

İngiliz
yayın kuruluşu BBC
, Afrika
'yı bisikletiyle gezmek için yollara düşen Türk gezgini ve belgeselci Hasan Söylemez
'in maceralarını sayfalarına taşıdı. Söylemez, 18 Aralık 2016'da Fas'ta başlayan yolculuğunda; Moritanya, Senegal, Yeşil Burun Adaları ve Gambiya gibi çok sayıda ülkeyi aştı. Köyleri ziyaret eden gezgin, Afrikalılar'ın gündelik yaşantısına dahil oldu. Söylemez, bisiklet üstünde yaşadıklarını "Hayallere Yolculuk" adıyla belgesel dizisi şeklinde sosyal medya
hesaplarından paylaşıyor. Daha önce de bisikletle tüm Türkiye
'yi dolaşmış olan Söylemez'in Afrika yolculuğunu 5 yılda tamamlaması bekleniyor. Her gün yeni insanlarla tanışan gezgin, yolculuk boyunca yeni kültürler ve meslekleri de görüyor. Önceki gün Instagram
hesabından Afrika Günü'nü kutlayan Söylemez "Hayatımı değiştiren en büyük şey Afrika'da sabırlı olmayı öğrenmek oldu. Her şey çok yavaş ilerliyor, tıpkı ağır çekim bir film gibi" dedi. Söylemez, "Kendinize baskı yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey olmasa bile mutlu olmayı öğrendim" diye konuştu.