Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kosovalı Luma’ya ikinci hayat

Kosovalı Luma’ya ikinci hayat

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018
Kosovalı Luma’ya ikinci hayat
Kosovalı Lırıje Luma (16) kan değerlerindeki yükseklik, karaciğerde ve dalakta büyüme şikâyetleriyle ülkesinde gittiği doktorlar tarafından acil ilik nakli olması gerektiği için 'ye gönderildi. Türk doktorlar tarafından detaylı muayeneden geçirilen Luma'nın hematoloji hastası değil, bir tür gen eksikliğinden oluşan Wilson hastası olduğu tespit edilerek karaciğer yetmezliği olduğu anlaşıldı.

AĞABEYİNDEN NAKİL OLDU
Bu sırada komaya giren Luma, da hayat ile ölüm arasındaki çizgideyken, ağabeyi Nehat Luma'nın (31) karaciğerinin onun için uygun olduğu belirlendi. Saniyelerin bile önemli olduğu acil operasyonu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde gece yarısı gerçekleştirildi. Luma, operasyonun ardından ikinci hayatına doğdu. Hastanenin " Merkezi" sorumlusu olan Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, "Nakile hazırlanırken genç kız yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Bilinci kapalıydı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kosovalı Luma’ya ikinci hayat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN