Kosovalı Luma’ya ikinci hayat

Kosovalı
Lırıje Luma (16) kan değerlerindeki yükseklik, karaciğerde ve dalakta büyüme şikâyetleriyle ülkesinde gittiği doktorlar tarafından acil ilik nakli olması gerektiği için Türkiye
'ye gönderildi. Türk doktorlar tarafından detaylı muayeneden geçirilen Luma'nın hematoloji hastası değil, bir tür gen eksikliğinden oluşan Wilson hastası olduğu tespit edilerek karaciğer yetmezliği olduğu anlaşıldı.
AĞABEYİNDEN NAKİL OLDU
Bu sırada komaya giren Luma, yoğun bakım
da hayat ile ölüm arasındaki çizgideyken, ağabeyi Nehat Luma'nın (31) karaciğerinin onun için uygun olduğu belirlendi. Saniyelerin bile önemli olduğu acil nakil
operasyonu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde gece yarısı gerçekleştirildi. Luma, operasyonun ardından ikinci hayatına doğdu. Hastanenin "Organ Nakli
Merkezi" sorumlusu olan Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, "Nakile hazırlanırken genç kız yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Bilinci kapalıydı" dedi.