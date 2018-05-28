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‘Toplu iğneli çikolataları yedirmeye kalktı’

Arkadaşlarına, içine toplu iğne koyduğu çikolataları yedirmeye kalktığı öne sürülen öğrencinin velisi ile öğretmeni lık oldu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018
‘Toplu iğneli çikolataları yedirmeye kalktı’ davası
'da kantinden aldığı çikolataların içine toplu iğne saplayarak arkadaşlarına yedirmeye kalkan öğrenci, öğretmeni tarafından ihbar edildi. Öğrenci velisi ise oğlunun olayda kusursuz olduğunu ileri sürerek öğretmeni suçladı. Olay, geçtiğimiz yıl 8 Aralık günü Beşiktaş İlkokulu'nda meydana geldi. 41 yaşındaki Esengül Ö.'nün sınıfında, iddiaya göre davranış bozukluğu tanısı konan A. isimli bir öğrencisi bulunuyordu. İddiaya göre 10 yaşındaki Süleyman, kantinden satın aldığı çikolataların içine toplu iğne saplayarak, bu çikolataları zorla arkadaşlarına yedirmeye çalıştı. Çikolatayı yemek istemeyen arkadaşlarını ise darp etti. Öğretmen tarafından durum okul yönetimine iletildi.

VELİYE DAVA AÇTI
Okul yönetimi durumu tutanak altına aldı ve öğrencinin bu durumunu ailesine iletti. Süleyman'ın annesi Songül A., oğlunun bu şekilde davranmayacağını belirterek durumun sınıf öğretmeninden kaynaklandığını ileri sürdü. Okul müdürü ve rehber öğretmenin yanında gerçekleşen görüşmede yine iddiaya göre sinirlenen veli, öğretmeni darp etmeye çalıştı. Bu sırada, "Kocam bu tutanağı görürse ölümlerden ölüm beğen. Sana gününü göstereceğim" şeklinde sözler sarf ettiği de öne sürüldü. Bu durum sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran öğretmen, velinin tehdit ve hakaret gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. önümüzdeki günlerde görülecek.
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‘Toplu iğneli çikolataları yedirmeye kalktı’ davası
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