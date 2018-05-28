Türk doktor felçli hastaların umudu

İsviçre
'de
40'a yakın ülkeden 100'ün üzerinde tıpçının katılımıyla "Kadavrada Ultrason Eşliğinde Botoks Enjeksiyonu" eğitim semineri düzenlendi. Türkiye
'den davet edilen tek isim olan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Belgin Erhan, felçli hastalara uyguladığı omurilik tedavi yöntemlerini anlattı. Türkiye'nin tıp alanında önemli aşamalar kaydettiğine dikkat çeken Prof. Erhan, "Yaptığımız tedavileri anlatırken birçok ülkeden doktor yanıma gelerek, 'Hocam bizi de ülkenize davet edin, tedavi yöntemlerinizi ve hastalarda aldığınız mesafeleri görmek istiyoruz' teklifi yaptı. Ülkemizdeki çalışmalar uluslararası alanda önemli etkiler bırakıyor" dedi.