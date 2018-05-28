Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü

Ünlü oyuncu motosiklet sında öldü

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018
Ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü
TV dizisi ""da rol alan oyuncu Arda Öziri (40) 'da dün sabah geçirdiği motosiklet sında hayatını kaybetti. Dizide Selçuklu komutanı Göktuğ'u canlandıran Öziri, Otoyolu Kavacık istikametinde giderken, Ümraniye'de kaza yaptı. Ağır yaralanan Öziri hemen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncu; "Kınalı Kar," "Aşkın Bedeli," "Dadı," "Akasya Durağı" ve "Ah Be İstanbul" gibi filmlerde rol almıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN