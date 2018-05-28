Ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü

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dizisi "Diriliş Ertuğrul
"da rol alan oyuncu Arda Öziri (40) İstanbul
'da dün sabah geçirdiği motosiklet kaza
sında hayatını kaybetti. Dizide Selçuklu komutanı Göktuğ'u canlandıran Öziri, TEM
Otoyolu Kavacık istikametinde giderken, Ümraniye'de kaza yaptı. Ağır yaralanan Öziri hemen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncu; "Kınalı Kar," "Aşkın Bedeli," "Dadı," "Akasya Durağı" ve "Ah Be İstanbul" gibi filmlerde rol almıştı.