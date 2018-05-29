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Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar

İstanbul'da yaşanan kan donduran olayda flaş gelişme! ’de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde bulunan cesede ilişkin soruşturma sürerken, zanlıların bavulları taşıdığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:49
Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar

'de dün gece iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde ceset bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Zanlıların tespiti için çalışma yürütülürken, cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürüdükleri görülüyor. Polis ekipleri, görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

İstanbul'da bavullar içinde parçalanmış cesedin taşınma anı görüntüleri ortaya çıktı!

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Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar
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