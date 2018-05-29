Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar

Başakşehir'de dün gece iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde ceset bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Zanlıların tespiti için çalışma yürütülürken, cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürüdükleri görülüyor. Polis ekipleri, görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

İstanbul'da bavullar içinde parçalanmış cesedin taşınma anı görüntüleri ortaya çıktı!