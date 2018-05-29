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'nın ilçesinde etkili olan sağanakla cadde ve sokaklar göle döndü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 15:18
Doğubayazıt'ta sel

İlçede bugün öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Sağdıç köyü bölgesinde e neden oldu. İlçe merkezine akan sel suları Abdigör Mahallesi ve Belediye Caddesi'nde yolları su altında bıraktı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Okulların ders bitimine denk gelen yağmur nedeniyle bazı öğrenciler, duvar diplerinde mahsur kaldı.

Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Doğubayazıt'ta sel
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