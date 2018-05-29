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’dan canlı yayında bebek müjdesi

Hafta içi hergün Atv ekranlarında yayınlanan 'da programında mutlu bir an daha yaşandı.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 19:09
Esra Erol’dan canlı yayında bebek müjdesi

Gerçek ailesini arıyordu... Babası öz dayısı çıktı

Çocukken öz ağabeyi Mevlüt Eke tarafından tecavüze uğrayan Kezban Hanım'ın bu birlikteliğinden Hasancan'ın dünyaya geldiği öğrenilmişti. Henüz 13 yaşında olduğu ve ailenin bu konunun üstünü örtmek için Hasancan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığı ortaya çıkmıştı.

Yaptığı yardımlarla bilinen bu kez Hasancan ve eşi Hatice'nin yüzünü güldürdü.

tedavisi için yardım isteyen Hasancan ve eşinin ricasını kırmayan Esra Erol, bugün kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Dr Ali Osman Koyuncuoğlu ile başlattığı yardım projesi kapsamında genç çifte bebek müjdesini verdi.

Canlı yayında bebek sahibi olacaklarını öğrenen çift gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı 'den Hasancan için iş talebinde bulunan Esra Erol, "O gün canlı yayına bağlanarak iş imkanı sağlayacağının sözünü veren Başkanımız Belediyesinde Hasancan'a iş verdi" diyerek teşekkürlerini ve sevgilerini iletti.

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Esra Erol’dan canlı yayında bebek müjdesi
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