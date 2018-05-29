Tarihçi Semavi Eyice’yi kaybettik

İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice
(96), organ yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 2011'de sanat tarihi
dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün de sahibi olmuştu. 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunan Eyice'nin başlıca eserleri ise şunlar: Son Devir Bizans mimarisi (1963) - Galata ve Kulesi (1969) - Bizans Devrinde Boğaziçi (1976) - Türkiye'de Bizans Sanatı (1982) - Ayasofya (3 cilt, 1983-1986) - İstanbul Minareleri - Eski İstanbul'dan Notlar -Tarih Boyunca İstanbul - Atatürk ve Pietro Canonica.
ERDOĞAN: TEESSÜRLE ÖĞRENDİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Prof. Eyice'nin vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda "Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden Prof. Dr. Semavi Eyice hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum" dedi. Erdoğan, Prof. Eyice'nin ailesini de telefonla arayarak başsağlığı diledi. Prof. Dr. Eyice'nin yarın Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınanacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze törenine katılacağı öğrenildi.