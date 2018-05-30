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5 kişilik aileyi katledenlere 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

'da, aynı aileden 5 kişiyi öldürdükten sonra yakan 3 sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 11:44
5 kişilik aileyi katledenlere 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bürme köyünde geçen yıl Fazıl Çataloğlu ve akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin yakılarak aynı aileden 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hayvan hırsızlığı olarak başlayan olayda Erkan ve Ersan Kaş kardeşlerin kamyonetle Bürme köyüne gitmek üzere yola çıktığı, Hatip köyünden kayınpederleri Ali Şahin'i aldıktan sonra aracı 300 metre uzaklıkta bıraktıkları belirtildi.

Şahin'in, sakinleştirmek için evin çevresindeki köpeklere ekmek verdiği kaydedilen iddianamede, seslere uyanan Fazıl Çataloğlu'nun kurusıkı silahla havaya ateş etmesi üzerine Erkan Kaş'ın tüfekle Çataloğlu'nu vurduğu, ardından eve giren sanıkların Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu tabanca ve tüfekle öldürdüğü anlatıldı.

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5 kişilik aileyi katledenlere 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
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