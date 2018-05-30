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Erikli’nin katiline müebbet

‘Meleklerle Yaşamak’ adlı kitabın yazarı ve ’yi öldüren Sinem Koç, ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018
Erikli’nin katiline müebbet
Yazar 'yi öldürmekten yargılanan Sinem Koç, tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı. "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve Beki İkala Erikli'yi 16 Aralık 2016'da ofisinin önünde silahla vurarak öldüren Sinem Koç'un yargılandığı dava karara bağlandı. 10. 'nde dün görülen duruşmaya sanık Sinem Koç ile Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran da katıldı. Duruşmada son savunmasını yazılı yapan sanık Sinem Koç'un, " alanım açık olduğundan dolayı uyuyamıyorum. Hepsi o kadın yüzünden. 'Evrende bazı varlıklar var' diyordu. Kitaplarında da 'ölüm yok' diyordu. Beni çok etkiledi" dediği belirtildi. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sinem Koç'u tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Verilen cezada herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, sanık Koç'u ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl hapse çarptırdı.
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Erikli’nin katiline müebbet
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