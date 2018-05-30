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nde yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı

'ın Didim ilçesinde, nde, damla sulama sistemi ile 350 kök yetiştirdiği belirlenen N.Ç. ve S.D. gözaltına alındı. S.D.'nin evinde de 1 kilo esrar bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 11:19
Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Akköy Mahallesi Kocabahçe mevkisindeki hazine arazinde, yetiştirildiğini belirledi. Harekete geçen jandarma, dün akşam saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi. Hint kenevirlerinin bakımını yapmaya ve sulamaya gelen N.Ç. ile yanında çalışan S.D., suçüstü yakalandı. Boyları 10 santimetre ile 50 santimetre arasında değişen 350 kök Hint kenevirleri, imha edilmek üzere tek tek söküldü. Hint keniveri yetiştirmek içir araziye damla sulama sistemi kurulduğu saptandı. Şüphelilerden S.D.'nin evinde de 1 kilogram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen N.Ç.'nin Hint kenevirlerini kendisinin ekip, topladığını, S.D.'nin ise yanında çalıştığını söylediği kaydedildi.

İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
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