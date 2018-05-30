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'da bahçede üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev kadını Melike G. (59), bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ağır yaralanan Melike G., hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 12:52
Konya'da bahçede üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Saadet Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen evli Melike G., bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Olayı fark eden çevre sakinleri, taşıma suyla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Melike G., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melike G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

''BEN KENDİMİ YAKTIM. SİZE NE?''

Olay yerinde inceleme yapan polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, Melike G.'nin, alevleri söndürmeye çalışan kişilere, "Bırakın beni, ben kendim yaktım. Size ne?" ifadelerini kullandığını söyledi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melike G.'nin, 3 ay önce de yüksek dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu, ailesinin hastanede tedavi görmesi isteiğini ise geri çevirdiği öne sürüldü.

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Konya'da bahçede üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
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