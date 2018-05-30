Türkiye dostu ABD’lilere ödül

ABD
'de 2002'den beri yayımlanan tek Türk dergisi TURKOFAMERICA
ve TOA
Consulting tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TOA ödüllerinin kazananları belli oldu. Bu yıl "Türkiye
dostu Amerikalılara" 32 farklı kategoride 39 kişi ve kuruma verilecek ödüller, bugün Harvard Club'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. SABAH gazetesinin medya sponsorluğunda gerçekleşecek gecenin gelirleri Türkiye'de gerçekleştirilecek hayır projelerine aktarılacak. Daha önce "Amerika'nın En Etkin 50 Türk'ü"nü "En Başarılı 30 Türk- Amerikan Kadını"nı' ve geçen yıl da "40 Yaş Altı 40 Türk'ü"nü ödüllendiren TURKOFAMERICA & TOA Consulting, bu yıl da Türkiye dostu Amerikalıları ödüllendirecek.
Turkish Philanthropy Funds ve Türk Hava Yolları'nın destek verdiği gecede, ödül alanlar arasında Türkiye'deki Suriyeli mültecilere verdiği destekle bilinen sinema yıldızı Lindsay Lohan
, Türk dostluğu ile tanınan ve aynı zamanda ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin de eşi olan Lola Zinke, ABD Kongresi'nde ilk dostluk grubunu kuran eski kongre üyeleri Robert Wexler ve Ed Whitfield de yer alıyor. Etkinliğin organizasyonunu üstlenen TOA Danışmanlık yöneticisi Cüneyt Gürkan, gecede açık artırmalardan elde edilecek gelirin Türkiye'de gerçekleştirilecek hayır projelerine aktarılacağını kaydetti. TURKOFAMERICA Dergisi Kurucu Ortağı ve Genel Yayın Yönetmeni Cemil Özyurt ise, Türk-Amerikan ilişkilerinin en zorlu olduğu dönemde çalışmaları ve faaliyetleri ile her dönem Türkiye'ye ve Türklere dostluğu ile bilinen isimleri ödüllendireceklerini söyledi.