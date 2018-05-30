Yönetmeni öldüren figürana ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dizi
ve sinema yönetmen
i, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi ünlü yönetmen Mustafa Kemal
Uzun'u, bıçakla ve beyzbol sopasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan figuran Osman A. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman A.'nın, yönetmen Uzun'un dizisinde figüranlık yaptığı, olay günü maktulün Şile'deki evine gittiği, beyzbol sopası ile vurup bıçakladığı belirtildi. Yönetmenin aracı ile kaçan Osman A.'nın ertesi gün de polise teslim olduğu kaydedildi.