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i öldüren figürana ağırlaştırılmış müebbet istendi

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018
Yönetmeni öldüren figürana ağırlaştırılmış müebbet istendi
Dizi ve sinema i, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi ünlü yönetmen Uzun'u, bıçakla ve beyzbol sopasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan figuran Osman A. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman A.'nın, yönetmen Uzun'un dizisinde figüranlık yaptığı, olay günü maktulün Şile'deki evine gittiği, beyzbol sopası ile vurup bıçakladığı belirtildi. Yönetmenin aracı ile kaçan Osman A.'nın ertesi gün de polise teslim olduğu kaydedildi.
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Yönetmeni öldüren figürana ağırlaştırılmış müebbet istendi
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