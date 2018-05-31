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Son Dakika Haber: 'ta cani koca Sarıkamış’ta ormanlık alanda yakalandı

Son dakika haberi... ’ta, hamile eşini bıçaklayarak kaçan cani kocanın Sarıkamış ormanlarında ağaç kovuğunda saklandığı ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:50
Son Dakika Haber: Kars'ta cani koca Sarıkamış’ta ormanlık alanda yakalandı

Eşi 'ı bıçakladıktan sonra Sarıkamış kızılçam ormanlığına gelen 'ın, ağaç kovuğuna girerek saklandığı ortaya çıktı. Alkan, polisin aldığı istihbarat sonucu düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

EMNİYET ÖNÜNDE KUŞ UÇURTULMADI

Saklandığı ağaç kovuğundan çıkarılan Barış Alkan'ın üzerinde yapılan aramada suç aleti bıçak bulundu. Daha sonra bölgeye gelen polis otosuna alınan Alkan, buradan önce Sarıkamış Devlet Hastanesine, ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı emniyet önünde polis adeta kuş uçurtmadı. Hamile eşini bıçaklayarak öldüren Barış Alkan'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



"ANNE ÖLDÜ KARNINDAKİ BEBEK KURTARILDI"

Eşi Barış Alkan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sezen Alkan, getirildiği Sarıkamış Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alındı. 8 aylık kız çocuğu dünyaya getiren talihsiz anne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karnına aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Sezen Alkan'ın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

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Son Dakika Haber: Kars'ta cani koca Sarıkamış’ta ormanlık alanda yakalandı
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