Son Dakika Haber: Kars'ta cani koca Sarıkamış’ta ormanlık alanda yakalandı

Eşi Sezen Alkan'ı bıçakladıktan sonra Sarıkamış kızılçam ormanlığına gelen Barış Alkan'ın, ağaç kovuğuna girerek saklandığı ortaya çıktı. Alkan, polisin aldığı istihbarat sonucu düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

EMNİYET ÖNÜNDE KUŞ UÇURTULMADI

Saklandığı ağaç kovuğundan çıkarılan Barış Alkan'ın üzerinde yapılan aramada suç aleti bıçak bulundu. Daha sonra bölgeye gelen polis otosuna alınan Alkan, buradan önce Sarıkamış Devlet Hastanesine, ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı emniyet önünde polis adeta kuş uçurtmadı. Hamile eşini bıçaklayarak öldüren Barış Alkan'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





"ANNE ÖLDÜ KARNINDAKİ BEBEK KURTARILDI"



Eşi Barış Alkan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sezen Alkan, getirildiği Sarıkamış Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alındı. 8 aylık kız çocuğu dünyaya getiren talihsiz anne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karnına aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Sezen Alkan'ın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.