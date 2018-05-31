Diyarbakır'da 20 saniyede 9 bin 500 liralık altın bilezikleri çaldılar

20 SANİYDE 9 BİN 500 LİRALIK HIRSIZLIK

Merkez Kayapınar ilçesi Metropol semtinde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi giren biri başörtülü, diğeri kara çarşaflı iki kadın, inceleme bahanesiyle vitrindeki bilezikleri istedi. Şüphelilerden kara çarşaflı olanı, kuyumcunun oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak, piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 2 bileziği alıp, çantasına attı. Ardından şüpheliler, dükkandaki gence bilezik fiyatlarını sordu.

Genç, fiyat öğrenmek için babasını telefonla araması gerektiğini söyleyince, şüpheliler, "Biz de burada oturuyoruz. Pazara gidip alışveriş yapalım. O zaman da baban dönmüş olur" diyerek dükkandan çıktı ve bir araca binip kayıplara karıştı.