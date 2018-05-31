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Kaçak babaya polis zoruyla !

İstanbul’da yaşayan işadamı Halim Bükcüoğlu, İzmirli Berrin Aşık’ın kendisine açtığı babalık davasının ardından 5 ay polisten kaçtı. Sonunda yakalanan işadamı, polis tarafından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’nda kan ve doku örneği verdi.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 09:31
Kaçak babaya polis zoruyla DNA testi!

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Berrin Aşık'ın kendisine açtığı babalık davası nedeni ile Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermemek için 5 aydır polisten kaçan İstanbullu işadamı Halim Bükcüoğlu yakalandı.

Polis zoru ile İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kan ve doku örneği veren Bükcüoğlu ile, kızı olduğunu iddia eden Aşık'ın DNA örneklerinin karşılaştırılacağı, en geç 15 gün içerisinde de testlerin sonuçlanacağı öğrenildi. Konak'ta yaşayan ve yıllarca 'baba' dediği Mehmet Acül'ün değil de, annesinin 'bir yakınım' diye tanıttığı Halim Bükcüoğlu'nun gerçek babası olduğunu iddia eden Berrin Aşık'ın hukuki mücadelesi sürüyor.

Aşık, Bükcüoğlu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtlamak için hem babalık, hem de babalığı benimsemediği için 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Kaçak babaya polis zoruyla DNA testi!
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