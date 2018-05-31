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'da şüphelisi 3 kişi tutuklandı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlarından aranan A.N., S.G. ve Ç.A., polis tarafından yakalandı. Evlerinde yapılan aramada 3 motosiklet, altın ve elektronik eşyalar ele geçilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 17:01
Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde ve gasp olaylarına karışan A.N.'yi takibe aldı. Polisler, çaldığı altınları bir kuyumcuya satmak isteyen A.N.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, Süleymanpaşa'da farklı zamanlarda gerçekleşen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olayının şüphelisi S.G.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 motosiklet ve 1 televizyon bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Polis, son olarak Eskicami, Ortacami ve Yavuz Mahallesi'nde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Ç.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ç.A.'nın çaldıktan sonra sattığı belirlenen 1 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayar geri alınarak, sahiplerine teslim edildi.

A.N., S.G. ve Ç.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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