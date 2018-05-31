Türkiye bu kızı konuşuyor! Kendisinden 20 yaş büyük evli bir adama kaçtı...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına kayıp kızlarını bulmak için başvuran Anne Habibe Güler ve baba Mustafa Güler kızlarının 7 Şubat 2018 tarihinde komşusu Yılmaz Özer tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Yılmaz Özer'e eşim diye hitap eden Betül Güler'e Esra Erol, "Eşim diyemezsin. 1 erkek için yaptıkları ortada, suçu ortada, aranması var. Resmi evli, 20 yaş fark var sevgiye saygım sonsuz. 1 kişi için anne babana yaptıkların günah ya. Neden böyle yapıyorsun." diyerek sert bir çıkışta bulundu.

BİR KIZ ÇOCUĞU EVLİ BİR ADAM UĞRUNA NASIL AİLESİNİ REDDEDEBİLİR?

Yılmaz Özer'in Betül Güler'den 20 yaş büyük ve evli olduğunu ifade eden acılı anne gözyaşlarına hâkim olamadı.

Betül Güler Ankara'da bulundu.

4 aydır kayıp olan Betül Güler ailesiyle ilk kez 4,5 G bağlantısıyla karşı karşıya geldi.

Yılmaz Özer'in arama kararı olduğunu belirten acılı aile, kızları Betül Güler'e yakalandığında yanımıza geleceksin diyerek sitemde bulundu. Betül Güler ise tek taş yüzüğünü göstererek 1 yıldır beraber olduklarını ve evleneceklerini ifade etti.

Türkiye'nin konuştuğu kendisinden 20 yaş büyük evli bir erkekle kaçan kız canlı yayında!

''TOPLUMDA AHLAK KURALLARINA AYKIRI BİR EYLEM''

Programın avukatı Hülya Kuran ise;

"Şu an evli bir adamla birliktesiniz. Toplumda ahlak kurallarına aykırı bir eylem. Devlet görevlileri ifade alıyor. Yalan beyanda bulunuyorsun. Eğer Yılmaz aranıyorsa ona yataklık yapıyorsun ve 5 yıla kadar hapis cezası var ve bu kadar cüretkârsınız. Aferin devam edin. Babanın dışarıdan aldığı ekmek zoruna gidiyorsa okursun o babanıza dışarıdan ekmek aldırmazsın. Tanımadığın adama kol kanat gereceğine engelli babana sahip çıkarsın." diyerek sitem etti.

İlk ve son kez konuşuyorum, bir daha da konuşmayacağım diyerek ailesini gözyaşlarına boğan Betül Güler'e sosyal medyada tepki yorumları geldi.