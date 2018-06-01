Çocuğunun gözü önünde öldürmüşlerdi... İstenen ceza belli oldu!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Özçoban'ın 2016 yılında F. Can isimli kişiye cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soyadları Özçoban ve Can olan iki aile arasında Sultanbeyli'de olaylar çıktığı, bu olaylarda Muhittin Özçoban adlı kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı anlatıldı.

Bu olaylara ilişkin açılan davada, iki aileden taraflara çeşitli cezalar verildiği aktarılan iddianamede, daha sonraki tarihlerde yine iki aile bireylerinin arasında çeşitli olaylar meydana geldiği kaydedildi.

İNTİKAM ALMAK İÇİN BERABER ÖLDÜRMÜŞLER

İddianamede, bu olaylar neticesinde Özçoban ailesinin bazı fertlerinin, Can ailesine husumet besledikleri ve intikam almak istedikleri belirtilerek, bu kapsamda şüpheliler Ömer, Erhan, Orhan ve Burhan Özçoban'ın, Savaş Can'ı öldürmek konusunda anlaşıp birlikte hareket ettikleri savunuldu.

ÇOCUĞUNA SARILDIĞI SIRADA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay günü şüphelilerin araçla Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan adrese geldikleri kaydedilen iddianamede, burada Savaş Can'ın 3 yaşındaki çocuğuna sarıldığı sırada şüphelilerden Ömer Özçoban'ın araçtan inerek yakın mesafeden Can'a 4 el ateş ettiği bildirildi.

İddianamede, olay sonrası Savaş Can'ın kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtilerek, şüpheliler Ömer, Erhan ve Orhan Özçoban'ın suçu birlikte işleyen asıl fail konumunda, şüpheli Burhan Özçoban'ın ise suçun işlenmesine yardım eden konumunda olduğu vurgulandı.

Şüphelilerin bu şekilde üzerlerine atılı suçu işlediği ileri sürülen iddianamede, biri tutuklu ikisi firari şüpheliler Ömer, Erhan ve Orhan Özçoban'ın "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şüpheli Burhan Özçoban'ın da "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.