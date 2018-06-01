Kars'ta hamile eşini katleden koca hakkında son dakika gelişmesi!

O CANİ KOCA HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Olay, 30 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde, Sarıkamış ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Barış Alkan, tartışma sırasında, 4 ve 2 yaşlarındaki çocuklarının yanında Sezen Alkan'ın dudağını, burnunu, kulağını ve boynunu bıçakla kestikten sonra evden kaçtı. Bağrışmaları duyup, eve gelen komşuları, hamile kadını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi