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Midesinden 1.5 kilogram ağırlığında yumağı çıktı

’da karın sı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kızın midesinden çıkanlar şok etti. Mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayeti ile Kepez Devlet Hastanesine başvuran Seda ’nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında yumağı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan genç kızın midesindeki saç yumağı 1,5 saatlik operasyonla alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 18:17
Midesinden 1.5 kilogram ağırlığında saç yumağı çıktı

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi, hastanın dün akşam saatlerinde acil servise başvurduğunu belirterek, yapılan tetkiklerde karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK KEZ GÖRDÜM"

Hastanın tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce çok şaşırdıklarını dile getiren Çiftçi, "Çünkü yumağı midenin şeklini almıştı. Hastayla konuştuğumuzda geçmiş dönemlerinde saç yediğini söyledi. Önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık. 1.5 saatte, 1.5 kilogram ağırlığındaki saç yumağını çıkardık, mideyi de onardık" dedi.

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Karın sından kurtulan ise, "Daha önce ağrılarım nedeniyle hastaneye başvurmuştum ama bir teşhis koymaAntalya'da ise resmen şok yaşadım. Küçükken annem saç yediğimi söylerdi ancak saç yumağının bu boyutlara ulaştığını hayal bile edemezdim. 1 yıldır ağrılarım vardı. Farklı bir rahatsızlık nedeniyle bu sorunları yaşadığımı düşünürken böyle bir sorunla karşılaştım. Doktorum midemden çıkardığı saç yumağını gösterdiğinde inanmak istemedim" ifadelerine yer verdi.

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Midesinden 1.5 kilogram ağırlığında saç yumağı çıktı
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