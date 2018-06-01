Midesinden 1.5 kilogram ağırlığında saç yumağı çıktı

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi, hastanın dün akşam saatlerinde acil servise başvurduğunu belirterek, yapılan tetkiklerde karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK KEZ GÖRDÜM"

Hastanın tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce çok şaşırdıklarını dile getiren Çiftçi, "Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı. Hastayla konuştuğumuzda geçmiş dönemlerinde saç yediğini söyledi. Önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık. 1.5 saatte, 1.5 kilogram ağırlığındaki saç yumağını çıkardık, mideyi de onardık" dedi.

Karın ağrısından kurtulan Nur Saygı ise, "Daha önce ağrılarım nedeniyle hastaneye başvurmuştum ama bir teşhis koymaAntalyaAntalya'da ise resmen şok yaşadım. Küçükken annem saç yediğimi söylerdi ancak saç yumağının bu boyutlara ulaştığını hayal bile edemezdim. 1 yıldır ağrılarım vardı. Farklı bir rahatsızlık nedeniyle bu sorunları yaşadığımı düşünürken böyle bir sorunla karşılaştım. Doktorum midemden çıkardığı saç yumağını gösterdiğinde inanmak istemedim" ifadelerine yer verdi.

33 yıl sonra doktor raporu ile hayatını şokunu yaşadı