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: 'de korkutan orman ı!

haberi... 'nin ilçesinde orman ı yaşanıyor. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştiriliyor. Olay yerinden ilk görüntüler...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 21:40
Son Dakika: Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Alınan bilgiye göre, ile ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 10 hektarlık bölgeyi sardı.

Son Dakika Haber: Çanakkale'de orman yangını!

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi

Bölgeye gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri müdahaleye başlarken, 9 arazöz ve çok sayıda orman ekibiyle yangına müdahalenin başladığı öğrenildi.

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Son Dakika: Çanakkale'de korkutan orman yangını!
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