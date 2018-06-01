Tartıştığı eşini kızının gözü önünde öldürdü

Adana
'da emekli polis memuru Hasan Güngör
(56), şiddetli geçimsizlik
yüzünden tartıştığı eşi Nilay Güngör
'ü (57) 16 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürdükten sonra, eşinin başucunda polisin gelmesini bekledi. Olay dün öğle saatlerinde Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı Özcan Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre 3 kız çocuğu babası Hasan Güngör, 1.5 yıl önce Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nden emekli oldu.
ARKASINDAN 4 EL ATEŞ ETTİ
Yaklaşık 1 yıl önce de eşinin ailesinin Adana'da bulunması nedeniyle Adana'ya taşındılar. İddiaya göre Güngör çifti şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışıyordu. Nilay Güngör sık sık eşine 'Senden boşanacağım' diyordu. Çift dün evde 16 yaşındaki kızları E.G.'nin yanında yine tartışmaya başladı. Bir süre sonra cinnet getiren Hasan Güngör, tabancasını çıkarıp, eşine doğrulttu. Bunun üzerine Nilay Güngör kaçıp kurtulmak için kapıya doğru yöneldi. Hasan Güngör eşinin arkasından 4 el ateş ederek onu koridorda vurdu. Bu sırada evde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu şok geçirdi. Sesleri duyan komşuları polisi arayarak haber verdi. Hasan Güngör öldürdüğü eşinin başucuna oturup polisleri bekledi. Olay yerine gelen polisler Güngör'ü gözaltına aldı.
KIZI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polis Merkezi
'ne götürülen Güngör'ün, "Şiddetli geçimsizliğimiz vardı. Emekli olduktan sonra eşim Adana'da bulunan ailesinin yanına taşınmak istedi. Ben de düzelir diye evi Adana'ya getirdim. Ancak burada geçimsizliğimiz devam etti" dediği öğrenildi. Bu arada gözleri önünde işlenen cinayet nedeniyle sinir krizi
geçiren lise öğrencesi E.G. hastaneye kaldırıldı.