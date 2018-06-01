Ünlü rapçi uyuşturucudan tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla özendirilmesinin ve kullanımın kolaylaştırılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı. Video paylaşım sitelerinde yer alan ünlü rapçiler Khontkar ve Young Bego'nun kliplerinde uyuşturucu maddelerinin kullanımını özendirici nitelikte sözlere ve görüntüler yer aldığı, şarkılarında uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Klipleri izleyen polis ekipleri, izleyende uyuşturucu madde olduğu izlenimi bırakan çeşitli materyallerin kullanıldığını ve bazı görüntülerde ve sözlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendiren sözlerin, cümlelerin geçtiğini tespit etti.



