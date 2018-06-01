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Ünlü uyuşturucudan tutuklandı

İzmir polisi tarafından gözaltına alınan ünlü ler Khontkar sahne adıyla tanınan Onur Dinç ve Young Bego olarak bilinen Uğur B.'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Onur Dinç'in Konak'taki evinde 10 adet alüminyum jelatin içerisinde esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Onur Dinç tutuklanırken, aralarında Uğur B.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 11:27
Ünlü rapçi uyuşturucudan tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla özendirilmesinin ve kullanımın kolaylaştırılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı. Video paylaşım sitelerinde yer alan ünlü ler Khontkar ve Young Bego'nun kliplerinde uyuşturucu maddelerinin kullanımını özendirici nitelikte sözlere ve görüntüler yer aldığı, şarkılarında uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Klipleri izleyen polis ekipleri, izleyende uyuşturucu madde olduğu izlenimi bırakan çeşitli materyallerin kullanıldığını ve bazı görüntülerde ve sözlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendiren sözlerin, cümlelerin geçtiğini tespit etti.

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Ünlü rapçi uyuşturucudan tutuklandı
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