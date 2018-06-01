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''Yavaş hareket ediyorsun" dediler... çalışanı linç ettiler

’de işlem yaptırmak için şubesinde gelen 2 kişi yavaş hareket ettiği gerekçesiyle önce görevli memura kalem fırlattı, ardından saldırarak tekme tokat atarak adeta linç etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 10:29
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Olay, geçtiğimiz günlerde 'de şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ne gelerek işlem yaptırmak isteyen şahıslar görevli memurla konuşmaya başladı. İddiaya göre konuşma sırasında şahıslar görevliye "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı.

PTT ÇALIŞANINA DAYAK KAMERADA

PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen 2 kişinin saldırısına uğrayan görevli memur, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan bu olaydan geriye güvenlik kamerası kayıtları kaldı. Kaydedilen görüntülerde, şahıslarla memur arasında tartışma çıktığı ve şahsın kalemi fırlatarak bankonun arkasına geçip saldırması ve memuru tekme tokat dövdükleri görülüyor.

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''Yavaş hareket ediyorsun" dediler... PTT çalışanı linç ettiler
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