Yetimlere kardeşlik iftarı

Dünya Yetimler Günü
'nde 13 ülkeden yetim çocuklar Esenler'de önce iftar yaptı, sonra şiirler, ilahiler okuyup dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kararıyla 2014 yılından bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15'inde, Bosna, Arnavutluk, Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan, Lübnan, Filistin, Nijer, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan
ve Suriye'den yetim çocuklar Esenler'deki yetim kardeşleri ile bir araya geldi. Önce 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda hep birlikte iftar açan çocuklar teravih namazının ardından Dörtyol Meydanı'nda yapılan Ramazan etkinliklerine katıldı. Programın sonunda dünya yetimleri, sanatçı Ömer Karaoğlu ile aynı sahneyi paylaştı. Çocuklar, Ömer Karaoğlu'nun 3 dilde seslendirdiği "Ümmet Senfonisi" adlı eserini birlikte söyledi.
200 ÇOCUĞA HEDİYE
Deniz Feneri Derneği de, Ramazan'ın 15. gününde Türkiye'de 200 yetim çocuğa, dünyada ise binlerce yetime iftar verdi. Derneğin Zeytinburnu'ndaki merkezi ve 30 ülkede aynı gün değişik saat aralığında gerçekleşen iftar programlarına yakınlarıyla katılan yetimlere bisiklet, hediye paketleri, giyim ve bayram harçlığı verildi. İstanbul
'daki iftar organizasyonunda ise eğlenceli anlar yaşandı. Hacivat- Karagöz oyunu, meyveli macun ve palyaçoların renklendirdiği iftar yemeğinde yetimler gönüllerince eğlendi.