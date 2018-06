‘Bu bir cinayet’

BUGÜN NELER OLDU

Doğum gününde Ankara 'nın en lüks plazalardan birinin 20'nci katından düşen Gazi Üniversitesi "Sanat Tasarım" öğrencisi Şule Çet 'in (23) ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İddiaya göre; Çet, Ç.A.'nın ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalıştı. Diğer ortak, Çet'in işine son verdi. Ç.A. ise "Yeniden işe dönersin, buluşup, konuşalım" dedi. Geçen 28 Mayıs'ta Çankaya'daki plazada buluştular. Plazadaki kameraları inceleyen polise göre; Çet, Ç.A. ve yanlarındaki iki erkek B.Y. ve T.K. ile birlikte 23.54'te plazaya girdi. Saat 01.30'da B.Y. ile T.K. plazadan ayrıldı. Çet ise 04.00'te 20'nci kattan düşerek öldü. Polis, B.Y. ile T.K.'nin ifadelerine başvurdu.Çet'in ev arkadaşı Liliya, kilit nokta oldu. Liliya "Gece 01.48'de aradı. 'İçeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle' dedi. 12 dakika sonra 'Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim' diye mesaj attı" dedi. Olaydan sonra kayıplara karışan Ç.A. ise ortaya çıkarak polise ifade verdi. Ç.A., "Beraber alkol alıyorduk. Bir ara yanımdan ayrıldı. Gelmeyince merak edip bakmaya gittim. O sırada kendini sarkıtmış 'Kendimi atacağım' diyordu. 'Yapma, etme' derken kendini attı. Tutup çekmeye çalıştım, o sırada tırnakları parmaklarıma battı" diye konuştu. İstanbul 'da yaşayan baba İsmail Çet ise "Bu intihar değil, bir cinayet . Kızımın katilinin peşini bırakmayacağız. Hiç bir sıkıntısı yoktu. Okulu başarılıydı. İstediği bölümde okuyordu" dedi.