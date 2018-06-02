Kafa atan kahraman dünya basınında

İstanbul
Kâğıthane'de sokakta tartıştığı eşine tekme atıp yere düşürün adama, temizlik görevlisinin uçarak kafa atması, dünya basınında da yer buldu. Görüntüleri online paylaşan İngiltere
'deki The Sun
gazetesi, "Bu kahraman adam, karısına acımasızca vuran adama uçarak kafa attı" başlığı atarken, Yeni Zelanda
'daki NZ Herald gazetesi de "Kahraman kafa attı" yorumunu yaptı. Mağdur Nevin T. bir aylık uzaklaştırma kararının ardından mahkemeden 3 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı. Aşçılık yapan Nevin T. şikâyetinde, boşanmak için adliyeye gittilerini, dönüşte eski eşinin evrak tomarı ile suratına vurarak dudağını patlattığını ve polise şikayet edeceğini söyleyince kendisini dövmeye başladığını belirtti.