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Kafa atan kahraman dünya basınında

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018
Kafa atan kahraman dünya basınında
Kâğıthane'de sokakta tartıştığı eşine tekme atıp yere düşürün adama, temizlik görevlisinin uçarak kafa atması, dünya basınında da yer buldu. Görüntüleri online paylaşan 'deki gazetesi, "Bu kahraman adam, karısına acımasızca vuran adama uçarak kafa attı" başlığı atarken, 'daki NZ Herald gazetesi de "Kahraman kafa attı" yorumunu yaptı. Mağdur Nevin T. bir aylık uzaklaştırma kararının ardından mahkemeden 3 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı. Aşçılık yapan Nevin T. şikâyetinde, boşanmak için adliyeye gittilerini, dönüşte eski eşinin evrak tomarı ile suratına vurarak dudağını patlattığını ve polise şikayet edeceğini söyleyince kendisini dövmeye başladığını belirtti.
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