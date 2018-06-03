Eski manken dostça ayrıldı

1998
Best Model Türkiye birinciliğini Burcu Kutluk
ile paylaşan eski manken ve reklamcı Çağdaş Karasu
ile 6 yıllık eşi modacı Selin Adıyamanoğlu Karasu, anlaşmalı bir şekilde boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti anneye verilecek. Baba, çocuğu için aylık 4 bin lira nafaka ödeyecek. İlk duruşmaya davalı ve davacı birlikte katıldı.
ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE
Mahkeme hâkiminin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine davacı Selin Adıyamanoğlu, "Boşanma ve çocuğun velayeti konusunda anlaştık. Davalıdan herhangi bir nafaka veya tazminat talebim yoktur. Çocuk için nafaka ödesin" dedi. Davalı Çağdaş Karasu da "Çocuğun velayeti anneye verilsin. Nafaka ve tazminat talebim yoktur" diye konuştu. Mahkeme, çiftin anlaşmalı boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, çiftin hazırladığı protokole göre çocukların velayetini anneye verdi. Baba Çağdaş Karasu'nun çocuğuna aylık 4 bin lira nafaka ödemesine hükmeden mahkeme, babanın çocukla şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.