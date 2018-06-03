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sofrasında en kalabalık sahur

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018
Kardeşlik sofrasında en kalabalık sahur
'da binlerce vatandaş 'nin sahur programında bir araya geldi. 'nin en büyük sahur sofrasında '' vurgusu yapıldı. Ümraniye Belediyesi, kurduğu sahur sofrasında 'ın bereketini binlerce vatandaşla paylaştı. Geleneksel hale gelen mahalle iftarları ilçe sakinlerinin kaynaşmasına ve dayanışmasına vesile olan Ümraniye Belediyesi, bu kez de yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapatılan ve yeni aydınlatma sistemi ile Ramazan ayına özel mahyaları olan Alemdağ Caddesi'nde sahur sofrası kurdu. Sahur vaktinin manevi güzelliğini kalabalık bir sofra etrafında yaşamak isteyen aileler, komşularını ve çocuklarını alarak aynı sofrada binlerce insanla bir araya geldi. Kardeşlik sofrasında bir araya gelen binlerce vatandaş hep beraber oruca niyet etti. Program, Ümraniye Müftülüğü ilahi korosuyla son buldu.
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Kardeşlik sofrasında en kalabalık sahur
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