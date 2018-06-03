LGS’de matematik eleyecek

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS
) dün sayısal ve sözel olmak üzere 2 bölüm halinde uygulandı. Bu yıl ilk kez yapılan sınavda öğrencilere toplam 90 soru soruldu. Türkçe'nin nispeten daha kolay olduğu sınavda öğrencileri matematik soruları oldukça zorladı. Hemen hemen dersten uzun paragraflı ve bol görselli sorular çıktı. Tek soruda birden çok kazanım sorgulandı. Eleyici bir sınav olma niteliği taşıyan LGS'de sıralamaları matematik ve fen bilgisi soruları belirleyecek. Soruların tamamı ve cevap anahtarı yarın SABAH'ta yayımlanacak. Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları LGS sorularını SABAH'a şu şekilde değerlendirdi:
TÜRKÇE:
Öğrencilerden TEOG
'dan farklı olarak ilk defa bu yıl bir metne bağlı birden çok soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu soruya ait metnin diğer paragraf sorularından farklı olarak daha uzun olması öğrencilerin ilgili soruları çözerken çok iyi analiz yapmalarını gerektirmektedir. Yine sınava bu yıl dâhil edilen sözel mantık-mukayese sorusu da verilen öncüllerin kendi içinde mukayese edilerek çözülmesini gerektirmektedir.
MATEMATİK:
Birden fazla kazanımın birleşmesi ile oluşan sorular genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep olmuştur. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, fazla işlem gerektiren ve çeldiriciliği yüksek sorular öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşatmıştır. Bu nedenle öğrenciler verilen sürede matematik sorularını çözmede güçlük yaşamışlardır.
FEN BİLİMLERİ:
matematik sorularının çok zor olması öğrencilerin fen bilimleri
sorularına gereken süreyi ayıramamalarına yol açmıştır. Bu durum özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin fen bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da çeldirici şıklara düşmelerine sebep olmuştur.
SINAV YENİ SORULAR ESKİ
İngilizce, inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ise genel olarak kolay değerlendirildi. Ancak bu soruların katsayısı 1 olarak hesaplanacak. Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin katsayısı ise 4 olacak. Yani öğrenciler en fazla puanı bu 3 dersten alacak. Sonuçların 25 Haziran'da açıklanması bekleniyor. LGS puanları Türkiye genelindeki bin 367 lise ile 81 özel okulun girişlerinde kullanılacak.
VELİLER DE DIŞARIDA HEYECAN YAŞADI
Türkiye
genelinde düzenlenen LGS'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Adaylar içeriye girdikten sonra velilerin dışarıda heyecanlı bekleyişi başladı. Bazı veliler dua ederken bazıları da Kur'an-ı Kerim okudu.İstanbul Şişli'deki Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulunda çocuğu sınava giren veliler kendilerinin de çocuklar kadar heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok çalıştılar, çok emek verdiler. Haklarında hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.