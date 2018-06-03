Nemrut Dağı’nda düşen turist öldü

Adıyaman
'daki Nemrut Dağı
'nda kaybolan Polonyalı turist Tomas Siviski'nin cesedi bulundu. Gezmek için iki arkadaşıyla Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'na gelen Polonyalı Tomas Siviski (55), fotoğraf çekmek amacıyla Karadut köyü civarında arkadaşlarından ayrıldı. Siviski'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD
, köy korucuları ve vatandaşlar çalışma başlattı. Telefon sinyalinin alındığı bölgede yaklaşık 200 kişilik ekip ve drone ile yapılan arama çalışmaları sonucu Siviski'nin sarp kayalıklarda cesedi bulundu. Kayalıklardan düşerek öldüğü belirlenen Siviski'nin cesedi, bulunduğu yerden indirilerek morga kaldırıldı.