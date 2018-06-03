Santorini’nin külleri İzmir’in geçmişine ışık tutacak

Yunanistan
'a bağlı Santorini Adası'na 270 km uzaklıkta rastlanan ve bilim adamlarınca incelenen küller, kentin geçmişine ait ipuçları verecek. Arkeolojik kazılarda günümüzden 5 bin yıl öncesine ait yerleşim izlerine rastlanan ve İzmir
'in kurulduğu yer olarak kabul edilen Smyrna Antik Kenti
, Ege kültürü için oldukça önemli bir yere sahip. 2007'den bu yana Smyrna'da yürütülen kazılarda geçmişe ait pek çok bulgu ortaya çıktı. Smyrna Antik
Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, kazılarda İzmir'in kuruluşuna dair önemli verilere ulaşıldığını söyledi.
EVLERİN YAPISI, ŞEHİR PLANI...
Yunan kültürüne ait ilk evin burada bulunduğunu hatırlatan Tanrıver, "Yunan kentinde insanların nasıl evler yaptığını, şehir
planlamasının nasıl olduğunu Smyrna'da görmek mümkün. Ege dünyasının en erken yazılı eserine de burada rastlandı. Anadolu'da ilk büyük Yunan tapınağı olarak kabul edilen Athena Tapınağı da burada bulunuyor. " dedi.