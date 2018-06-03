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Türbe olduğu iddiasıyla yıkılamayan yapı inşaatların ortasında kaldı

'da merkez Yakutiye ilçesindeki Mahallesi'nde yürütülen çalışması sırasında vatandaşların türbe olduğu iddiasıyla yıkımına izin vermediği yapı, inşaat halindeki binaların arasında, 7- 8 metre yükseklikteki toprak kütlesi üzerinde kaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 13:23
Türbe olduğu iddiasıyla yıkılamayan yapı inşaatların ortasında kaldı

Yakutiye Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ' ve 'Cazibe Merkezi' projesi adı altında Mahallesi'nde onlarca ev yıkıldı. Ancak, bölgede bulunan Hasan-ı Basri'nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına, çevre sakinleri izin vermedi.

BELEDİYE BAŞKANI SÖZ VERDİ

Belediye Başkanı Ali Korkut, "Hasan-ı Basri'nin mezarı Basra'da. Kendisi 'a hiç gelmemiştir. Projede değişlik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak" diye açıklama yaparak, projede değişikliğe gidecekleri sözünü verdi.

Yaklaşık bir yıllık çalışmayla bölgede yıkılan evlerin yerine, yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu.

İnşaat firması yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yapının etrafına kapalı otopark yapılacağını, otoparkın üzerinin de yeşillendirileceğini ifade etmişti.

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Türbe olduğu iddiasıyla yıkılamayan yapı inşaatların ortasında kaldı
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