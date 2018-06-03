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Yeşilçam’ın usta sanatçısı hayatını kaybetti!

Yeşilçam’ın usta oyuncularından hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı , Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat’ın vefat ettiğini duyurdu. Acı haberi Twitter adresinden duyuran ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncunun 2015 yılında da a kaldırıldığını duyurmuştu

Giriş Tarihi: 3.6.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 09:56
Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter adresinden duyuran ses sanatçısı , ünlü oyuncunun 2015 yılında da a kaldırıldığını duyurmuştu.

Akay, " filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat'ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber bu sabah geldi. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullanarak usta oyuncunun son fotoğraflarından birini de paylaştı.

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Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti!
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