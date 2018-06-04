‘Faytona Binme Atlar Ölüyor’ eylemi

Faytona
Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, faytonların atlara yaşattığı zulme ve beraberinde getirdiği ölümlere dikkat çekmek amacıyla İstanbul Kadıköy
İskelesi'nde vatandaşlarla birlikte eylem yaptı. Her yıl Adalar'da 400'den fazla atın olağan ölüm nedenleri dışında fayton kazalarında, bakımsızlık ve hastalıktan yaşamını yitirdiğine dikkat çeken hayvanseverler, "Bir at ortalama 25 yıl yaşayabiliyorken, faytona koşulan atlar ağır bir şekilde çalıştırılması sonucunda sadece 2 yıl yaşayabiliyor. Hayvanlar bizim kölemiz değil" diye konuştu. 9 yaşındaki Egemen Serter de eyleme 'Atlar mutlu olursa dünya da mutlu olur' temasıyla çizdiği bir resimle eyleme katıldı.
Beyza KABASAKAL