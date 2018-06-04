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Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar

İzmit'te, tavuklu pilav yedikten sonra besin zehirlenmesi sonucu ölen Üniversitesi öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu'nun (25) diplomasını anne ve babası aldı. Hülya- Cabbar Ömeroğlu çifti, oğullarının mimarlık diplomasını öperek, gözyaşı döktü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 16:11
Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar

TAVUK PİLAVDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, 6 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları saat 01.30 sıralarında 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Hastaneye getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Ömeroğlu'nun cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

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Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar
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