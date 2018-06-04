Son Dakika Haber: UBER'e erişimin engellenmesi davasında flaş gelişme!

UBER'in yasadışı olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davaya devam edilecek. Duruşma öncesi yüzlerce taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi.
''ÜMİT EDİYORUZ Kİ BUGÜN TAKSİCİNİN GERÇEKTEN BAYRAMI OLUR''
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, duruşma öncesi beklentilerini anlattı. Ulaştırma Bakanlığının yeni yönetmeliğinin Cuma günü yayınlandığını hatırlatan Aksu şu sözleri kullandı:
Bu yönetmeliğin 5. maddesi çok açıkça belli. D2 belgesini suistimal ederek İstanbul'da korsan taksicilik yapıyorlar. Ayrıca UKOME tekrar turizm yolcu taşımacılığı ile alakalı yeni bir karar aldı. Çok ağır yaptırımlar, cezalar var. Zaten Başbakanımız açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız da son noktayı koydu. 'UBER falan tanımam' dedi. Bugün Çağlayan Adliyesinde önceden açılmış davanın duruşması var. İnşallah iyi bir karar çıkacağını bekliyoruz. Erişimin kesilmesi ile alakalı bir karar bekliyoruz. Takdir mahkeme heyetinin. Ümit ediyoruz erişimi bugün kesilir ve bugün taksicinin gerçekten bayramı olur.
"PLAKALARIMIZA DEVLERİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ"
Taksici Ali Osman Karatay ise şu sözleri kullandı,
Herkes bir UBER aracı alıp gezmeye çıkıyordu, taksicilik yapmaya başladı. Evini dairesini satıp taksi plakası alanlar bundan ekmek parasını kazanıyor. Bizler devletten aldık. Gidiyorlar galeriden alıyorlar UBER taksicilik yapıyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyordu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bunu iptal ettiğinden dolayı" diye konuştu. Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten başka bir taksici Ahmet Demirtaş da "Biz devletten aldık plakalarımızı, plakalarımıza devletin sahip çıkmasını istiyoruz. Ben zamanında 3 tane daire parası ile plakamı aldım. Korsanlığın bitmesini istiyoruz.