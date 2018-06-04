Son Dakika Haber: UBER'e erişimin engellenmesi davasında flaş gelişme!

UBER'in yasadışı olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davaya devam edilecek. Duruşma öncesi yüzlerce taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi.

''ÜMİT EDİYORUZ Kİ BUGÜN TAKSİCİNİN GERÇEKTEN BAYRAMI OLUR''



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, duruşma öncesi beklentilerini anlattı. Ulaştırma Bakanlığının yeni yönetmeliğinin Cuma günü yayınlandığını hatırlatan Aksu şu sözleri kullandı:

Bu yönetmeliğin 5. maddesi çok açıkça belli. D2 belgesini suistimal ederek İstanbul'da korsan taksicilik yapıyorlar. Ayrıca UKOME tekrar turizm yolcu taşımacılığı ile alakalı yeni bir karar aldı. Çok ağır yaptırımlar, cezalar var. Zaten Başbakanımız açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız da son noktayı koydu. 'UBER falan tanımam' dedi. Bugün Çağlayan Adliyesinde önceden açılmış davanın duruşması var. İnşallah iyi bir karar çıkacağını bekliyoruz. Erişimin kesilmesi ile alakalı bir karar bekliyoruz. Takdir mahkeme heyetinin. Ümit ediyoruz erişimi bugün kesilir ve bugün taksicinin gerçekten bayramı olur.